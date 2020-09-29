Палмер: Феттель не доверяет стратегам «Феррари» и ждёт не дождётся следующего сезона

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением относительно выступлений пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля в нынешнем году.



«Феттель ждёт не дождётся следующего сезона. У «Феррари» в этом году плохая машина, и четырёхкратный чемпион ни разу не чувствовал себя комфортно в ней. Себастьян изо всех сил пытается добиться прогресса, но кроме того его отношения с командой испортились так же, как у Переса с «Рейсинг Пойнт».

В течение всего сезона между Феттелем и руководителем команды Маттиа Бинотто происходят конфронтации. Это началось сразу после того, как стало известно, что контракт Себастьяна не будет продлён.

Феттель, похоже, совсем не доверяет стратегам «Феррари» в этом году — и это не первый сезон, в котором это заметно. Он обсуждает и часто отвергает некоторые из их требований во время гонки. Но что более важно, Феттель, похоже, потерял свой привычный стиль и темп. Словно он проводит этот год в ожидании.

Я уверен, что новый вызов в «Астон Мартин» оживит Феттеля и он, вероятно, не может дождаться, когда это произойдёт», — написал Палмер в своей колонке на сайте BBC.