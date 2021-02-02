Окон — о приходе Алонсо: не переживаю из-за этого, у меня с ним отличные отношения

Пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился мыслями о том, что в следующем сезоне его напарником по команде станет двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Француз заявил, что не переживает по этому поводу.

«Фернандо придёт в команду и привнесёт сюда новый опыт. Он даст больше информации. У меня с ним отличные отношения, так что не переживаю. У меня есть его шлем. Он единственный пилот, с кем я менялся шлемами. Он и Михаэль Шумахер стали теми, кто влюбил меня в автоспорт», — приводит слова французского пилота испанское издание Marca.

Напомним, Фернандо Алонсо возвращается в Формулу-1 после двухлетней паузы. В «Альпин» он заменил Даниэля Риккардо, который следующий сезон начнёт в составе «Макларена».