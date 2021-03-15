Стало известно, кто будет главным механиком Ферстаппена в новом сезоне
Крис Гент станет новым главным механиком болида Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в новом сезоне, сообщает De Telegraaf.
Британский специалист работает в «Ред Булл» с 2008 года.
«Крис — хороший парень, раньше он был главным механиком другой машины, так что я всем доволен. Для меня ничего не изменится», — прокомментировал Ферстаппен.
Напомним, Ли Стивенсон, механик, на протяжении нескольких лет работавший с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл», перешёл на новую должность в команде.
В заключительный день официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне Ферстаппен показал лучшее время. Второе время в тестовых заездах показал Юки Цунода из «Альфа Таури», в тройку лучших вошёл также Карлос Сайнс из «Феррари».
Ферстаппен — лучший в последний день тестов Ф-1, Цунода — второй, Мазепин — 14-й
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