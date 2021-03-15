Стало известно, кто будет главным механиком Ферстаппена в новом сезоне

Крис Гент станет новым главным механиком болида Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в новом сезоне, сообщает De Telegraaf.

Британский специалист работает в «Ред Булл» с 2008 года.

«Крис — хороший парень, раньше он был главным механиком другой машины, так что я всем доволен. Для меня ничего не изменится», — прокомментировал Ферстаппен.

Напомним, Ли Стивенсон, механик, на протяжении нескольких лет работавший с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл», перешёл на новую должность в команде.

В заключительный день официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне Ферстаппен показал лучшее время. Второе время в тестовых заездах показал Юки Цунода из «Альфа Таури», в тройку лучших вошёл также Карлос Сайнс из «Феррари».