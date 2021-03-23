Хэмилтон отреагировал на драку слонов в Казанском цирке

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опубликовал новую запись в «сториз» в своём «инстаграме». Британец возмутился произошедшим в цирке в Казани. Там во время представления слоны устроили драку. Животные набросились друг на друга, а зрители в ужасе начали разбегаться, хотя слоны и не пытались к ним приблизиться.

«Каждый день меня возмущает человеческое насилие. Кто-нибудь знает, как мы можем остановить подобные вещи в России?» — написал Хэмилтон в «сториз» в «Инстаграме».

Хэмилтон является известным активистом. Он по этическим причинам отказался от употребления мяса, став вегетарианцем.

Случай в Казани вновь поднял вопрос этичности использования животных в цирках для представлений. Во многих цирках животные содержатся в неподобающих условиях, а дрессировка превращается в насилие.