Попов посвятил Цуноде забавный стих в связи с его вынужденным переездом в Италию

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов отреагировал на решение руководства программы «Ред Булл» отправить пилота «Альфа Таури» Юки Цуноду в Италию, где его будет опекать руководитель команды Франц Тост.

«В деревню, в глушь, в Фаэнцу, к Тосту!

Наш доктор Марко молвил грозно.

И Юки, съёжившись под взглядом,

От фиш-эн-чипса ароматов

Уж в древнюю Эмилию летит

Там в маленьких цехах уютных

Средь злых Романьи комаров

Австрийский Франц готовит кров

На картинг будет он водить

За ручку, словно малолетку,

В телеметрию тыкать детку

Совсем ругаться запретит

Однако! Здравствуй, аппетит!

Лингуни, ризотто, сотни пицц

И взгляды южные из-под ресниц

Там каждая Лорен или Белуччи

Да вот одет он в „Таури“, не в „Гуччи“

Но шанс такой у паренька один

Ведь только май, ведь можно всё спасти

Далёк „Сахира“ час триумфа

И россыпь похвалы на полпути уже забыт

И как тот путь найти?

И перед взглядом все они

Портретов череда

Поверженных героев, не хочет Юки к ним

Не хочет, как они

Ах добрый Хельмут, ну прости, прости», — завершил Попов.

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