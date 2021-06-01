Попов посвятил Цуноде забавный стих в связи с его вынужденным переездом в Италию

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов отреагировал на решение руководства программы «Ред Булл» отправить пилота «Альфа Таури» Юки Цуноду в Италию, где его будет опекать руководитель команды Франц Тост.
«В деревню, в глушь, в Фаэнцу, к Тосту!
Наш доктор Марко молвил грозно.
И Юки, съёжившись под взглядом,
От фиш-эн-чипса ароматов
Уж в древнюю Эмилию летит
Там в маленьких цехах уютных
Средь злых Романьи комаров
Австрийский Франц готовит кров
На картинг будет он водить
За ручку, словно малолетку,
В телеметрию тыкать детку
Совсем ругаться запретит
Однако! Здравствуй, аппетит!
Лингуни, ризотто, сотни пицц
И взгляды южные из-под ресниц
Там каждая Лорен или Белуччи
Да вот одет он в „Таури“, не в „Гуччи“
Но шанс такой у паренька один
Ведь только май, ведь можно всё спасти
Далёк „Сахира“ час триумфа
И россыпь похвалы на полпути уже забыт
И как тот путь найти?
И перед взглядом все они
Портретов череда
Поверженных героев, не хочет Юки к ним
Не хочет, как они
Ах добрый Хельмут, ну прости, прости», — завершил Попов.
Соответствующее видео доступно на канале комментатора в YouTube.
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