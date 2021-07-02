Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Австрии, Мазепин — 20-й

В Шпильберге завершилась первая свободная практика Гран-при Австрии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат — у гонщика «Феррари» Шарля Леклера, третьим стал ещё один пилот «Феррари» Карлос Сайнс.



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время, уступив семь десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, у которого 17-й результат.



Формула-1. Гран-при Австрии. Первая свободная практика



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.05,143

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,266

3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,288

4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,302

5. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,331

6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,443

7. Шарль Леклер («Феррари») +0,566

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,583

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,583

10. Ландо Норрис («Макларен») +0,737

11. Эстебан Окон («Альпин») +0,837

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,038

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,060

14. Чжоу Гуанью («Альпин») +1,271

15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,301

16. Каллум Айлотт («Альфа Ромео») +1,421

17. Мик Шумахер («Хаас») +1,440

18. Рой Ниссани («Уильямс) +1,540

19. Николас Латифи («Уильямс») +1,835

20. Никита Мазепин («Хаас») +2,173.