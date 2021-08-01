Хорнер: извинения от Вольфа? А Тото собирается оплатить счета?

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос, принёс ли ему извинения руководитель «Мерседеса» Тото Вольф за то, что Валттери Боттас своей ошибкой спровоцировал на старте Гран-при Венгрии сход Серхио Переса, а также серьёзные повреждения болида Макса Ферстаппена.
«Извинения от Вольфа? А Тото собирается оплатить счета? Уверен, он не говорил Боттасу въезжать в болиды «Ред Булл», хотя я уверен, что он не возражал, увидев такой результат. Последствия жёсткие. ФИА нужно это изучить.
Мы выиграли шесть гонок, нас выбил из гонки взрыв покрышки, ещё была гонка в Сильверстоуне, а потом сход в этот уик-энд. Мы используем перерыв для того, чтобы вернуться заряженными. Вторая часть сезона обещает стать эпичной», — приводит слова Хорнера GPBlog.
- 1 августа 2021
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