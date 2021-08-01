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Хорнер: извинения от Вольфа? А Тото собирается оплатить счета?

Хорнер: извинения от Вольфа? А Тото собирается оплатить счета?
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос, принёс ли ему извинения руководитель «Мерседеса» Тото Вольф за то, что Валттери Боттас своей ошибкой спровоцировал на старте Гран-при Венгрии сход Серхио Переса, а также серьёзные повреждения болида Макса Ферстаппена.

«Извинения от Вольфа? А Тото собирается оплатить счета? Уверен, он не говорил Боттасу въезжать в болиды «Ред Булл», хотя я уверен, что он не возражал, увидев такой результат. Последствия жёсткие. ФИА нужно это изучить.

Мы выиграли шесть гонок, нас выбил из гонки взрыв покрышки, ещё была гонка в Сильверстоуне, а потом сход в этот уик-энд. Мы используем перерыв для того, чтобы вернуться заряженными. Вторая часть сезона обещает стать эпичной», — приводит слова Хорнера GPBlog.

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