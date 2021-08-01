Вольф прокомментировал ошибку Боттаса, испортившую гонку пилотам «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал тот факт, что ошибка Валттери Боттаса привела к сходу Серхио Переса и далёкому финишу другого представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Их чувства абсолютно понятны. Могу лишь взять вину на нас. Это была маленькая ошибка: слишком позднее торможение, в итоге выбили Ландо и две машины „Ред Булл“. Так не должно быть, но в дождь бывает нелегко.
Думаю, Валттери был зажат, потом они тормозили чуть поздновато, и он сделал это слишком поздно. Это была маленькая ошибка, которая привела к столь серьёзному инциденту и стоила им множества очков и, возможно, двух машин на подиуме.
Случившееся на рестарте? Знаете, возможно, это связано с кармой. Быть может, мы не должны были брать сегодня максимум очков», — приводит слова Вольфа RacingNews365
- 1 августа 2021
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