Вольф рассказал, согласен ли Хэмилтон с мнением команды при выборе напарника на сезон-2022

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что Льюис Хэмилтон разделяет мнение команды по вопросу напарника на сезон-2022.



«Льюис — очень важная часть команды. Он не просто пилот — обычный пилот работает по своему контракту. Приходят в команду, а затем уходят, чтобы получить новую возможность. Льюис с нами уже девятый год, и он имеет невероятное значение для команды. Он участвует в обсуждениях, мы с ним вместе размышляем над тем, что будет лучше для команды. Он разделяет точку зрения команды, мы обсуждали с ним этот вопрос на протяжении всего лета, и у нас одно и то же мнение.



Валттери немного не везло. Но он мог бы выглядеть лучше. Да, конечно, возможно, он бы не выиграл столько же гонок, сколько Льюис, но он лучше, чем показывают результаты. Каждую пятницу и субботу он выступает на уровне Хэмилтона, если не быстрее. Но происходит смена поколений, в каждой второй лучшей команде есть по одному из многообещающих молодых пилотов. Так что это аргумент, нам стоит смотреть в будущее», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.