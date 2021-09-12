Боттас считает, что сможет приехать на подиум после старта с последнего места в Монце

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от гонки Гран-при Италии, в которой он будет стартовать с последней позиции из-за замены элементов силовой установки.
«У нас есть скорость, я буду сражаться и постараюсь финишировать так высоко, как это возможно. Уик-энд складывается превосходно, но у меня штраф. Такое случается. Я отдам все силы, обещаю.
Подиум возможен, если честно, возможно всё, если посмотреть на прошлогоднюю гонку, и то, что в ней произошло. Никогда не знаешь. Я буду атаковать», — приводит слова Боттаса GPFans.
Напомним, Боттас одержал победу в спринт-квалификации, однако будет стартовать последним из-за замены двигателя. Таким образом, с поула в воскресной гонке в бой уйдёт Макс Ферстаппен, компанию на первом ряду ему составит пилот «Макларена» Даниэль Риккардо. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон будет стартовать четвёртым.
- 12 сентября 2021
-
00:37
-
00:15
-
00:07
-
00:00
- 11 сентября 2021
-
23:54
-
23:53
-
23:47
-
23:40
-
23:36
-
22:55
-
21:58
-
21:35
-
20:34
-
19:52
-
18:54
-
18:04
-
17:13
-
17:09
-
17:08
-
17:05
-
17:03
-
16:40
-
16:26
-
15:59
-
15:30
-
15:16
-
14:15
-
14:06
-
13:59
-
13:00
-
12:38
-
11:32
-
11:09
-
10:39
-
10:09