Боттас считает, что сможет приехать на подиум после старта с последнего места в Монце

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от гонки Гран-при Италии, в которой он будет стартовать с последней позиции из-за замены элементов силовой установки.



«У нас есть скорость, я буду сражаться и постараюсь финишировать так высоко, как это возможно. Уик-энд складывается превосходно, но у меня штраф. Такое случается. Я отдам все силы, обещаю.

Подиум возможен, если честно, возможно всё, если посмотреть на прошлогоднюю гонку, и то, что в ней произошло. Никогда не знаешь. Я буду атаковать», — приводит слова Боттаса GPFans.



Напомним, Боттас одержал победу в спринт-квалификации, однако будет стартовать последним из-за замены двигателя. Таким образом, с поула в воскресной гонке в бой уйдёт Макс Ферстаппен, компанию на первом ряду ему составит пилот «Макларена» Даниэль Риккардо. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон будет стартовать четвёртым.