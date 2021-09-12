Боттас: сказал «Мерседесу», что сегодня заеду на подиум. Я очень доволен результатом

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги Гран-при Италии. Финский гонщик занял третье место в гонке, уступив только Даниэлю Риккардо и Ландо Норрису из «Макларена».



«Я сказал команде, что заеду сегодня на подиум. Рад, что мне это удалось и мы заработали больше очков, чем «Ред Булл». Стартовать с конца пелотона всегда непросто. Гонка и весь уик-энд получились сильными для меня, удалось сделать несколько хороших обгонов. Я очень доволен результатом. Теперь нам нужно смотреть в будущее: надеюсь перенести свой скоростной импульс на Гран-при России.



Конечно, очень жаль, что Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен столкнулись. Я толком не видел, что именно там произошло, но рад, что с Льюисом всё в порядке», — цитирует Боттаса официальный сайт «Мерседеса».