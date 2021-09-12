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Боттас: сказал «Мерседесу», что сегодня заеду на подиум. Я очень доволен результатом

Боттас: сказал «Мерседесу», что сегодня заеду на подиум. Я очень доволен результатом
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Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги Гран-при Италии. Финский гонщик занял третье место в гонке, уступив только Даниэлю Риккардо и Ландо Норрису из «Макларена».

«Я сказал команде, что заеду сегодня на подиум. Рад, что мне это удалось и мы заработали больше очков, чем «Ред Булл». Стартовать с конца пелотона всегда непросто. Гонка и весь уик-энд получились сильными для меня, удалось сделать несколько хороших обгонов. Я очень доволен результатом. Теперь нам нужно смотреть в будущее: надеюсь перенести свой скоростной импульс на Гран-при России.

Конечно, очень жаль, что Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен столкнулись. Я толком не видел, что именно там произошло, но рад, что с Льюисом всё в порядке», — цитирует Боттаса официальный сайт «Мерседеса».

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