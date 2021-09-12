Боттас: сказал «Мерседесу», что сегодня заеду на подиум. Я очень доволен результатом

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги Гран-при Италии. Финский гонщик занял третье место в гонке, уступив только Даниэлю Риккардо и Ландо Норрису из «Макларена».
«Я сказал команде, что заеду сегодня на подиум. Рад, что мне это удалось и мы заработали больше очков, чем «Ред Булл». Стартовать с конца пелотона всегда непросто. Гонка и весь уик-энд получились сильными для меня, удалось сделать несколько хороших обгонов. Я очень доволен результатом. Теперь нам нужно смотреть в будущее: надеюсь перенести свой скоростной импульс на Гран-при России.
Конечно, очень жаль, что Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен столкнулись. Я толком не видел, что именно там произошло, но рад, что с Льюисом всё в порядке», — цитирует Боттаса официальный сайт «Мерседеса».
- 13 сентября 2021
-
00:08
- 12 сентября 2021
-
23:10
-
23:08
-
22:49
-
22:45
-
22:10
-
22:02
-
21:55
-
21:51
-
21:46
-
21:27
-
21:11
-
21:04
-
20:57
-
20:54
-
20:40
-
20:30
-
20:02
-
19:19
-
18:45
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:13
-
18:11
-
18:11
-
18:03
-
17:56
-
17:54
-
17:44
-
17:34
-
16:49