Гасли — лучший в 3-й тренировке ГП Турции, Ферстаппен обошёл Хэмилтона, Шумахер — Мазепина

В Стамбуле завершилась третья свободная практика Гран-при Турции. Лучший результат по её итогам показал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье время у напарника Макса, мексиканца Серхио Переса.



Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин показал 17-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 13-м.

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продемонстрировал 18-й результат.

Гран-при Турции. Третья тренировка



1. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.30,447

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,164

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,237

4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,815

5. Шарль Леклер («Феррари») +1,096

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,098

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,125

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,534

9. Валттери Боттас («Мерседес») +1,549

10. Эстебан Окон («Альпин») +1,642

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,650

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,664

13. Мик Шумахер («Хаас») +1,781

14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,823

15. Ландо Норрис («Макларен») +1,867

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,901

17. Никита Мазепин («Хаас») +2,978

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,189

19. Николас Латифи («Уильямс») +5,234

20. Джордж Расселл («Уильямс») — без времени.