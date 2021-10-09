Гасли — лучший в 3-й тренировке ГП Турции, Ферстаппен обошёл Хэмилтона, Шумахер — Мазепина

В Стамбуле завершилась третья свободная практика Гран-при Турции. Лучший результат по её итогам показал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье время у напарника Макса, мексиканца Серхио Переса.
Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин показал 17-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 13-м.
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продемонстрировал 18-й результат.
Гран-при Турции. Третья тренировка
1. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.30,447
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,164
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,237
4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,815
5. Шарль Леклер («Феррари») +1,096
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,098
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,125
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,534
9. Валттери Боттас («Мерседес») +1,549
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,642
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,650
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,664
13. Мик Шумахер («Хаас») +1,781
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,823
15. Ландо Норрис («Макларен») +1,867
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,901
17. Никита Мазепин («Хаас») +2,978
18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,189
19. Николас Латифи («Уильямс») +5,234
20. Джордж Расселл («Уильямс») — без времени.
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