Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гасли — лучший в 3-й тренировке ГП Турции, Ферстаппен обошёл Хэмилтона, Шумахер — Мазепина

Гасли — лучший в 3-й тренировке ГП Турции, Ферстаппен обошёл Хэмилтона, Шумахер — Мазепина
Комментарии

В Стамбуле завершилась третья свободная практика Гран-при Турции. Лучший результат по её итогам показал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье время у напарника Макса, мексиканца Серхио Переса.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин показал 17-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 13-м.

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продемонстрировал 18-й результат.

Гран-при Турции. Третья тренировка

1. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.30,447
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,164
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,237
4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,815
5. Шарль Леклер («Феррари») +1,096
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,098
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,125
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,534
9. Валттери Боттас («Мерседес») +1,549
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,642
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,650
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,664
13. Мик Шумахер («Хаас») +1,781
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,823
15. Ландо Норрис («Макларен») +1,867
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,901
17. Никита Мазепин («Хаас») +2,978
18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,189
19. Николас Латифи («Уильямс») +5,234
20. Джордж Расселл («Уильямс») — без времени.

Формула-1 2021. Этап 16, Стамбул, Турция
Гран-при Турции. Свободная практика 3
09 октября 2021, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Scuderia AlphaTauri
1:30.447
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.164
3
Серхио Перес
Red Bull
+0.237
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021