«Я очень доволен». Макс Ферстаппен — о квалификации Гран-при Турции

Пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Турции. Макс показал третье время. Победу праздновал лидер чемпионата мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым был напарник Льюиса Валттери Боттас.



«Вначале было сложно из-за условий, но по сравнению со вчерашним днём нам удалось довольно хорошо всё изменить. Круги в целом вышли довольно неплохими, хотя на последнем мы немного проиграли по прямой.



По сравнению со вчерашним днём результат в общем-то неплох. Давайте подождём, что будет с погодой завтра, но признаюсь, я очень доволен. Отметил бы, что износ шин на этой трассе кажется довольно высоким, но ездить здесь довольно весело», — сказал Ферстаппен после гонки.

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