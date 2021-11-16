В «Альфа Ромео» объявили, что Антонио Джовинацци покинет команду по окончании сезона
Поделиться
Пресс-служба «Альфа Ромео» объявила, что пилот Антонио Джовинацци покинет команду после окончания сезона. 27-летний гонщик выступал за «Альфа Ромео» на протяжении трёх сезонов подряд, где он окажется теперь — пока неизвестно.
«Всегда нелегко прощаться с пилотом, а в случае с Антонио — особенно, ведь он так долго был частью команды. Мы расстаёмся, но будем хранить воспоминания о хороших временах и извлекать выводы из плохих, зная, что эти моменты позволили нам вместе вырасти как команде. Мы желаем Антонио всего наилучшего в будущем после сезона-2021. Ну а пока у нас ещё есть три гонки, чтобы добиться хороших результатов вместе и сильно закончить год», — приводит слова Вассёра пресс-служба «Альфа Ромео».
Комментарии
- 16 ноября 2021
-
13:15
-
13:10
-
12:51
-
12:38
-
12:20
-
12:09
-
11:16
-
09:28
-
01:02
- 15 ноября 2021
-
23:56
-
22:53
-
22:52
-
20:50
-
19:57
-
18:55
-
18:07
-
17:42
-
17:07
-
16:28
-
16:11
-
15:53
-
14:46
-
13:34
-
13:26
-
13:01
-
12:06
-
11:52
-
11:15
-
10:11
-
09:17
-
02:13
-
01:01
-
00:55
-
00:31
-
00:22
Партнерский контент