В «Альфа Таури» объяснили, почему откатились назад после лучшего времени в первой практике

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс прокомментировал тот факт, что после лучшего времени Пьера Гасли на первой практике Гран-при Бахрейна во второй тренировке Гасли и Юки Цунода показали только 13-й и 14-й результаты.



«В первой тренировке всё шло как надо, но во второй уже не так повезло: мы не сумели отреагировать на изменение состояния трассы, у обеих машин возникли проблемы с недостаточным сцеплением и непростым балансом. Не только у нас были проблемы, но и соперники, похоже, сумели сделать шаг вперёд по сравнению с первой тренировкой — это подчеркнуло наше отставание.



Глобально с машиной нет никаких проблем, мы это показали в первой тренировке. Но у нас впереди много работы. Чтобы удостовериться, что мы поняли причины такой скорости во второй практике, внесли необходимые изменения на субботу. Это особенно важно для квалификации, ведь там температура трассы будет похожа на ту, что была сегодня вечером», — приводит слова Эддолса пресс-служба «Альфа Таури».