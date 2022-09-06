В «Альфа Ромео» рассказали, когда примут решение по контракту с Чжоу

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр сообщил, что команда примет решение о будущем своего пилота китайца Гуаньюя Чжоу в конце сентября.

«Если говорить о новичках, то важна не только скорость. В Ф-1 нужно многому научиться, здесь приходится испытывать иное давление, нежели в Ф-2 и Ф-3. Чжоу идеально справляется. Кроме того, у него налажено общение с командой. Он предан делу и проводит хорошую работу, но срок для решения уже близок.

Ему ничего не нужно делать для решения, это затяжной процесс. Мы проводим хороший сезон, и Чжоу отлично себя показывает. Но, как я и сказал, мы примем решение в конце сентября, важно сохранять спокойствие», – приводит слова функционера издание planetf1.

Ранее о будущем в команде высказался сам пилот.