В «Альфа Ромео» рассказали, когда примут решение по контракту с Чжоу
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Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр сообщил, что команда примет решение о будущем своего пилота китайца Гуаньюя Чжоу в конце сентября.
«Если говорить о новичках, то важна не только скорость. В Ф-1 нужно многому научиться, здесь приходится испытывать иное давление, нежели в Ф-2 и Ф-3. Чжоу идеально справляется. Кроме того, у него налажено общение с командой. Он предан делу и проводит хорошую работу, но срок для решения уже близок.
Ему ничего не нужно делать для решения, это затяжной процесс. Мы проводим хороший сезон, и Чжоу отлично себя показывает. Но, как я и сказал, мы примем решение в конце сентября, важно сохранять спокойствие», – приводит слова функционера издание planetf1.
Ранее о будущем в команде высказался сам пилот.
Новость по темеЧжоу высказался о своём будущем в «Альфа Ромео» в 2023 году
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