Феттель: гонки превращаются в спорт для элиты
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о высокой стоимости занятия гонками для детей.
«Возможно, малое количество немецких гонщиках в молодёжных сериях вызвано тем, что немцы очень прагматичны и реально смотрят на вещи. Они видят, что автоспорт становится всё более и более дорогим видом спорта. Если бы мне сейчас было семь лет и я должен был бы начинать карьеру с нуля, то я не уверен, что мне бы это удалось. Сейчас с очень раннего возраста начинает требоваться серьезная финансовая поддержка.
Гонки становятся спортом для элиты. Надеюсь, мы сможем предпринять правильные меры, чтобы сделать гонки более доступными – в особенности это касается картинга», — приводит слова Феттеля GPFans.
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