Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель: гонки превращаются в спорт для элиты

Феттель: гонки превращаются в спорт для элиты
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о высокой стоимости занятия гонками для детей.

«Возможно, малое количество немецких гонщиках в молодёжных сериях вызвано тем, что немцы очень прагматичны и реально смотрят на вещи. Они видят, что автоспорт становится всё более и более дорогим видом спорта. Если бы мне сейчас было семь лет и я должен был бы начинать карьеру с нуля, то я не уверен, что мне бы это удалось. Сейчас с очень раннего возраста начинает требоваться серьезная финансовая поддержка.

Гонки становятся спортом для элиты. Надеюсь, мы сможем предпринять правильные меры, чтобы сделать гонки более доступными – в особенности это касается картинга», — приводит слова Феттеля GPFans.

Так кто же такой Феттель — великий чемпион или просто «самовозник»? Так кто же такой Феттель — великий чемпион или просто «самовозник»?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022