Бакстон обратил внимание на параллели между выступлением Ферстаппена и Михаэля Шумахера

Известный журналист Уилл Бакстон высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене, сравнив его с легендой Формулы-1 Михаэлем Шумахером.



«Первый титул Ферстаппен выиграл при спорных обстоятельствах, но не по своей вине. Его соперник признал, что, если бы они поменялись ролями, он поступил бы точно так же, а потому не держал на Макса зла за то, что тот максимально использовал предоставленную ему возможность.

Льюис возражал именно из-за такой возможности, а не из-за пилота. Тем не менее для поклонников Хэмилтона и многих других титул Ферстаппена был помечен звёздочкой. И это несмотря на то, что Макс проехал больше кругов лидирования, чем все остальные вместе взятые, завоевал больше подиумов за сезон, чем кто-либо в истории, и одержал больше побед, чем кто-либо другой.



В этом и многом другом у него много общего с Михаэлем Шумахером, которого многие считают и будут считать величайшим гонщиком, когда-либо выступавшим в Формуле-1. К нему относились с подозрением во время его быстрого восхождения в чемпионате. Чемпионы мира того времени отмечали его агрессивный стиль пилотирования. Его первый титул был выигран на автомобиле, который, по мнению многих, не соответствовал правилам, а финальная гонка вызвала отвращение у огромной части фанатов.



Тем не менее уже в следующем сезоне Михаэль укрепил свои позиции. Те, у кого были какие-то сомнения, отбросили их. Он был лучшим в своём деле. Таким же был Макс в 2022 году», — написал Бакстон в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: