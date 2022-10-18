Хилл: чемпионство Ферстаппена — заслуга «Ред Булл» или «Феррари» выстрелила себе в ногу?

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл прокомментировал чемпионство пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.
«Победа Ферстаппена — результат блестящих выступлений «Ред Булл» или «Феррари» выстрелила себе в ногу? На мой взгляд, сложно определить. Порой выступления «Феррари» были жалкими, так как начало сезона выдалось многообещающим. Ошибки в стратегии, некоторые ошибки пилотов и неспособность развить болид не позволили побороться с Ферстаппеном.
Перес и Леклер всё ещё борются между собой. В Японии Макс опередил обоих на 20 секунд за 20 кругов. Он был быстрее на секунду с круга, и «Феррари» не могла ничего сделать. Их настройки не позволили работать с шинами так же, как это делал «Ред Булл», — приводит слова Хилла Planet F1 со ссылкой на подкаст F1 Nation.
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