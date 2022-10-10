7 главных доминаторов в истории Формулы-1. Ферстаппену до них ещё далеко

В прошлом году чемпионская интрига жила вплоть до финального этапа сезона: к гонке в Абу-Даби Ферстаппен и Хэмилтон подошли с одинаковым количеством набранных очков. К сожалению, в этом году мы и близко не увидели столь напряжённого чемпионского сражения. Голландец очень уверенно и без особых проблем надел чемпионскую корону во второй раз, однако до главных доминаторов в истории Ф-1 ему ещё далеко. Представляем вашему вниманию семёрку пилотов, которые максимально уверенно брали титулы в Формуле-1.

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Альберто Аскари («Феррари») – сезон-1952

Главным доминатором 1950-х в Формуле-1 принято считать Хуана Мануэля Фанхио, однако ни в одном из сезонов он не был столь монструозен, как Альберто Аскари в 1952 году. В том сезоне итальянский пилот выиграл шесть официальных гонок из восьми возможных – пять из них, стартовав с поул-позиции. Не покорились Аскари только два стартовых этапа чемпионата – Гран-при Швейцарии и носившая статус официального этапа Ф-1 гонка «500 миль Индианаполиса».

Гонку в Берне лидер «Феррари» хоть и не выиграл, но и в поражение тот заезд ему нельзя записать: он в нём просто не участвовал. Дело в том, что Аскари принял очень не популярное для европейского гонщика решение – попробовать свои силы в «Инди-500». Во имя участия в главном заезде Нового Света итальянец даже пожертвовал открывавшей сезон Ф-1 гонкой в Берне: дата проведения Гран-при Швейцарии совпадала с началом квалификационных заездов на «Старой кирпичнице».

В конечном итоге Аскари так и не снискал успеха на американском автодроме, завершив борьбу после преодоления 1/5 части дистанции. Впрочем, пропуск гонки в Швейцарии и неудача на «Инди-500» никоим образом не помешали Альберто стать чемпионом в 1952 году, ведь после возвращения из-за океана он выиграл все оставшиеся гонки сезона.

Джим Кларк («Лотус») – сезон-1963

Джим Кларк – один из главных талантов в истории Ф-1. В 1963 году ему наконец посчастливилось получить в своё распоряжение одновременно быструю и надёжную машину. Союз Кларка и болида «Лотус» 25 достаточно быстро растоптал чемпионскую интригу.

Британский пилот не смог завершить открывавшую сезон гонку в Монако (лидировал вплоть до поломки коробки передач), но затем выдал серию из четырёх побед подряд. Чемпионский титул он оформит после виктории в Монце – за три этапа до окончания сезона. Учитывая, что в чемпионате 1963 года было всего десять гонок, можно сказать, что Кларк стал чемпионом после преодоления чуть более 2/3 сезона (это как если бы Ферстаппен оформил титул в Зандворте).

Джим Кларк после победы на Гран-при Великобритании 1963 года Фото: Blackman/Express/Hulton Archive/Getty Images

Всего же в сезоне-1963 Кларк выиграл семь гонок. Данное достижение смогут повторить только через 21 год: в сезоне-1984 Ален Прост одержит семь побед, но так и не станет чемпионом, проиграв Ники Лауде.

Джеки Стюарт («Тиррелл») – сезон-1971

Конечно, назвать Стюарта абсолютным доминатором по итогам сезона-1971 вряд ли получится: британский пилот одержал всего лишь (по сравнению с предыдущими героями) шесть побед из одиннадцати возможных. Однако он не просто выиграл чуть более половины гонок чемпионата: в том сезоне Стюарт оказался единственным пилотом, способным на регулярной основе бороться за победы.

В какой-то степени можно сказать, что в 1971 году у Джеки не было ни единого соперника, который мог помешать ему стать чемпионом. По чистой скорости к статусу главного преследователя Стюарта был близок Жаки Икс, однако низкая надёжность «Феррари» не позволяла ему всерьёз рассчитывать на титул. Как нельзя лучше об отсутствии реальных конкурентов Стюарта говорит тот факт, что в тех пяти гонках, в которых он терпел поражения, побеждали пять разных гонщиков.

В итоге Джеки оформил чемпионский титул за три этапа до окончания чемпионата, а на финише сезона шотландец имел почти двукратный очковый перевес над вице-чемпионом Ронни Петерсоном.

Найджел Мэнселл («Уильямс») – сезон-1992

К 1992 году Эдриан Ньюи построил один из самых доминирующих болидов в истории Ф-1 «Уильямс» FW14B. В том сезоне команда из Гроува выиграла 15 квалификаций из 16 возможных – повторение результата великого «Макларена» MP4/4 (1988 год). Правда, в отличие от своих коллег из Уокинга, «Уильямс» обошёлся без ожесточённого внутрикомандного сражения. В команде сэра Фрэнка существовало чёткое разделение на первого и второго пилотов, а потому для лидера команды Найджела Мэнселла сезон-1992 превратился в лёгкую прогулку.

Очередная победа Найджела Мэнселла в 1992 году Фото: Mike Hewitt/Allsport/Getty Images

На старте чемпионата Большой Найдж выдал впечатляющую серию из пяти побед подряд. После «серебра» в Монако и схода в Канаде он выиграет ещё три раза. Всего же в том сезоне он возьмёт 14 поулов из 16 возможных, выиграет девять гонок и ни разу не финиширует ниже второго места. По итогам чемпионата британец, наконец, возьмёт долгожданный титул, опередив своего напарника на 52 очка – по сей день это самый большой разрыв между чемпионом и вице-чемпионом в процентном соотношении.

Михаэль Шумахер («Феррари») – сезоны 2002 и 2004 годов

Пожалуй, весь временной отрезок с 2000 по 2004 год можно назвать эпохой «красного доминирования» «Феррари», но особенно мощно в эту пятилетку «Скудерия» выглядела в сезонах 2002 и 2004 годов.

В 2002-м «Уильямс» оказывал достаточно серьёзное сопротивление «красным» в квалификациях: Хуан Пабло Монтойя взял столько же поулов, сколько и Шумахер (семь). Однако как только наступало воскресенье, у «Феррари» магическим образом исчезали все соперники: лишь две гонки в том сезоне выиграли не гонщики «Скудерии». Закончилось всё тем, что Шумахер оформил чемпионский титул ещё в июле – за шесть гонок до конца сезона. По сей день ни одному другому пилоту не удалось превзойти сие достижение.

Михаэль Шумахер непобедим в 2004 году Фото: Christian Fischer/Bongarts/Getty Images

В 2003-м мир немного отдохнул от доминирования «красных», но на следующий год пилоты «Феррари» вновь были недосягаемы. Шумахер выиграл стартовые пять гонок сезона. Далее последовал обидный сход в Монако, после чего он выдал серию из семи побед подряд. Всего же в сезоне-2004 Красный Барон поднимался на первую ступень пьедестала почёта целых 13 раз. Только Феттелю удавалось повторить это достижение, а превзойти – никому. Впрочем, Макс Ферстаппен очень уверенно идёт на обновление данного рекорда: у голландца уже 12 побед, а впереди ещё четыре Гран-при.

Себастьян Феттель («Ред Булл») – сезон-2013

С точки зрения выступлений «Ред Булл», сезон-2013 можно поделить на две части – до летней паузы и после. В первой половине чемпионата Феттель хоть и одержал больше всех побед (четыре), но абсолютным гегемоном точно не выглядел: «Мерседесы» были сильны по субботам, а Фернандо Алонсо не отпускал далеко Себастьяна в личном зачёте.

Однако после традиционного летнего перерыва перед миром предстал совсем другой «Ред Булл». Дело в том, что главные конкуренты «быков» переключили всё своё внимание на подготовку к следующему сезону, который должен был стать первым в новой гибридной эре, в то время как «Ред Булл» не выключился из гонки обновлений. Итогом подобной расстановки приоритетов стали девять побед Феттеля в оставшихся девяти гонках чемпионата. По сей день немецкий пилот удерживает рекорд по длине победной серии в Формуле-1.

Льюис Хэмилтон («Мерседес») – сезон-2020

Так уж вышло, что единоличное доминирование Хэмилтона мир увидел только под конец победной эпохи «Мерседеса». Да, в первые три года гибридной эры у немецкой команды вообще не было соперников, но Льюису не давал расслабиться его напарник Нико Росберг.

В последующие три года «Ред Булл» и особенно «Феррари» несколько подтянулись к «Серебряным стрелам», и о тотальном доминировании Хэмилтона не могло идти и речи. А вот в 2020-м для гегемонии британца сошлись все звёзды: «Мерседес» снова находился в своей лиге, а напарник Льюиса Вальттери Боттас даже не думал навязывать британцу реальную борьбу.

Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Турции — 2020 Фото: Bryn Lennon/Getty Images

В сезоне-2020 Хэмилтон выиграл 11 гонок из 17 возможных (прямо как Шумахер в 2002-м), при том что Гран-при Сахира он пропускал из-за болезни, а в Монце Льюис упустил потенциальную победу из-за глупейшей ошибки: заехав на пит-стоп под красный сигнал светофора, он схлопотал 10-секундный стоп-н-гоу.