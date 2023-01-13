Мика Хаккинен объяснил, почему положительно относится к гонкам на уличных трассах

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался об отношении к проведению гонок в городах.



«Мы знаем, что города могут очень много предложить для болельщиков. Есть возможность посмотреть на достопримечательности, сходить в рестораны, торговые центры. В городах располагаются красивые отели. Люди могут наблюдать за гонкой со своего балкона. Формула-1 есть Формула-1, это бизнес класса люкс, и фанаты здесь могут наслаждаться невероятной атмосферой. Так что проводить гонки в городах, на мой взгляд, блестяще. Да, это создаёт больше проблем для команд и пилотов. Но знаете, нам, гонщикам, платят за то, чтобы мы принимали эти вызовы и устраивали отличное шоу для болельщиков. Так что вперёд!» — приводит слова Хаккинена Top Gear.

Легендарные Гран-при Монако Формулы-1: