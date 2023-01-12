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Хаккинен: в 2023 году Расселл может снова опередить Хэмилтона

Хаккинен: в 2023 году Расселл может снова опередить Хэмилтона
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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен поделился мнением о борьбе между пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном.

«То, что он сделал в Бразилии, было блестяще. Если он сможет собрать воедино весь свой опыт в Формуле-1 и уроки, полученные в «Мерседесе», то сможет снова оставить Хэмилтона позади. Это впечатляет, потому что Льюис всё ещё невероятен. Невероятный характер, невероятный пилот. Но у Расселла за плечами уже несколько лет карьеры в Формуле-1, опыт картинга, выступление в других категориях. Уверен, что он может стать великим гонщиком и чемпионом мира», — приводит слова Расселла Top Gear.

«Мерседес» в прошлом сезоне одержал лишь одну победу в гонках — Расселл финишировал первым на Гран-при Бразилии.

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