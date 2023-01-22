Хэмилтон: в Абу-Даби Ферстаппен делал то, что должен был, у меня нет с ним проблем

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об отношениях с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном после скандальной концовки в Абу-Даби в 2021 году.



«Макс намного моложе меня. Возможно, у него есть со мной какие-то проблемы, но я не уверен в этом. Предполагаю, что никаких проблем нет, хоть и не могу говорить за него. В 2021 году Макс Ферстаппен делал то, что должен был, почему у меня должны быть с ним проблемы? Он стремился добиться результата в каждый уикенд, так что не надо принижать его заслуги. Люди любят рассуждать о моих проблемах с Ферстаппеном, но я отношусь к нему с уважением», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.



Макс Ферстаппен в 2021 году стал чемпионом мира впервые в карьере, обойдя Льюиса Хэмилтона в заключительной гонке сезона. В прошлом сезоне пилот «Ред Булл» завоевал второй титул.

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