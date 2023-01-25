Сайнс-младший показал свою новую «Феррари» мощностью в 830 л.с.

Испанский гонщик Карлос Сайнс-младший опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал свою новую Ferrari 812 мощностью в 830 л.с.

Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Карлос занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера. На счету Карлоса в 2021 году четыре подиума — одно второе и три третьих места. В 2022 году он занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 246 очков. Леклер был вторым (308 баллов). Чемпионом стал Макс Ферстаппен. В сезоне-2022 он набрал 454 очка.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения: