Лоусон и Хаджар примут участие в тренировках Формулы-1 в составе «Альфа Таури»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что молодой пилот Лиам Лоусон может получить шанс на участие в Формуле-1, а также о том, кто присоединится к нему в тренировочных сессиях команды в этом году.
«Он должен показать, что он готов на это. Когда он тестировался у нас, он проделал достаточно хорошую работу.
Мы должны дать ему время, мы должны подготовить его, а потом посмотрим. В конце концов, я всегда говорю, что карьера каждого гонщика в его руках, сможет ли он прийти в Формулу-1 или по каким-то причинам не сможет этого сделать.
Гонщик должен жить очень профессионально, должен много тренироваться, а затем должен быть по-настоящему хорошо подготовлен, потому что сейчас в Формуле-1 действительно очень высокая конкуренция, и я не могу назвать вам ни одного гонщика, который не заслуживает быть здесь.
В планы нашей команды на сегодняшний день входят Лиам Лоусон и Исаак Хаджар», — приводит слова Тоста RaceFans.
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