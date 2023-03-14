В Формулу-1 вернулась компания, являвшаяся титульным спонсором «Уильямса»

Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia стал партнёром команды Формулы-1 «Астон Мартин». Об этом информирует пресс-служба британского гоночного коллектива.
«Мы рады объявить о нашем партнёрстве с Saudia в преддверии этапа Формулы-1 в Джидде. Очевидно, что между миром авиаперевозок и Формулой–1 существует стратегический альянс. Заключение соглашения с Saudia подчёркивает не только возможности, которые Формула-1 предоставляет компаниям беспрецедентного глобального масштаба, но силу и привлекательность имени «Астон Мартин» для брендов-единомышленников, которые находятся в поиске уникальных партнёрских отношений», — сказал управляющий директор «Астон Мартин» по маркетингу Джефферсон Слэк.
Отметим, что Saudia была титульным спонсором команды «Уильямс» с 1977 по 1984 год.
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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