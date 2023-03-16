Хаккинен: думаю, «Феррари» в Саудовской Аравии будет более конкурентоспособна

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии и предположил, что «Феррари» выступит в Джидде лучше, чем в Бахрейне.
«Фредерик Вассёр считает, что его команда навяжет конкуренцию «Ред Булл», и, надеюсь, это будет уже в Саудовской Аравии. В Бахрейне Леклер был расстроен проблемами с машиной, а теперь рассчитывает выступить лучше. С надёжностью всё будет хорошо. На мой взгляд, стоит ждать превосходства Макса Ферстаппена, потому что он в прекрасной форме. И всё же думаю, что «Феррари» будет более конкурентоспособна в Джидде. Да и Алонсо попытается вновь финишировать в тройке», — приводит слова Хаккинена Unibet.
Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна. Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 17 по 19 марта.
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