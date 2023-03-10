Хаккинен: Норрис находится на том же уровне, что и Леклер, Ферстаппен и Сайнс

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен комплиментарно высказался о гонщике «Макларена» Ландо Норрисе.

«Он очень быстрый гонщик, который многого добился. Или, скорее, последовательно показывал убедительные результаты. Этот парень суперталантлив, в этом нет никаких сомнений. Он находится на том же уровне, что и Леклер, Ферстаппен и Сайнс. В плане скорости он находится на очень высоком уровне», — приводит слова Хаккинена GPFans.

Ранее бывший пилот Формулы-1, эксперт Карун Чандхок высказал мнение, что Норрис в случае неудачных результатов команды может начать задумываться о смене гоночного коллектива. В частности, по его словам, он может захотеть уйти в «Феррари» или «Ред Булл».

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