Хаккинен: Норрис находится на том же уровне, что и Леклер, Ферстаппен и Сайнс
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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен комплиментарно высказался о гонщике «Макларена» Ландо Норрисе.
«Он очень быстрый гонщик, который многого добился. Или, скорее, последовательно показывал убедительные результаты. Этот парень суперталантлив, в этом нет никаких сомнений. Он находится на том же уровне, что и Леклер, Ферстаппен и Сайнс. В плане скорости он находится на очень высоком уровне», — приводит слова Хаккинена GPFans.
Ранее бывший пилот Формулы-1, эксперт Карун Чандхок высказал мнение, что Норрис в случае неудачных результатов команды может начать задумываться о смене гоночного коллектива. В частности, по его словам, он может захотеть уйти в «Феррари» или «Ред Булл».
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