Вольф: в Имоле «Мерседес» изменит конфигурацию болида

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что немецкая команда планирует изменить конфигурацию болида сезона-2023 к Гран-при Италии, который пройдёт в Имоле с 19 по 21 мая.

После трёх этапов нового сезона Формулы-1 «Мерседес» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов с 56 очками. Пилоты команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл набрали 38 и 18 очков соответственно.

«Я пока не хочу менять цели команды, всегда хочу думать, что мы тут, чтобы бороться за чемпионский титул, даже если это кажется нереальным. Мы только в начале пути, и я хочу поддерживать мотивацию команды наилучшим образом. В разработке много нововведений, в Имоле изменится конфигурация машины, и увидим, что это нам принесёт», — приводит слова Вольфа Motorsport Italia.