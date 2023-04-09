Вольф: в Имоле «Мерседес» изменит конфигурацию болида

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что немецкая команда планирует изменить конфигурацию болида сезона-2023 к Гран-при Италии, который пройдёт в Имоле с 19 по 21 мая.
После трёх этапов нового сезона Формулы-1 «Мерседес» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов с 56 очками. Пилоты команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл набрали 38 и 18 очков соответственно.
«Я пока не хочу менять цели команды, всегда хочу думать, что мы тут, чтобы бороться за чемпионский титул, даже если это кажется нереальным. Мы только в начале пути, и я хочу поддерживать мотивацию команды наилучшим образом. В разработке много нововведений, в Имоле изменится конфигурация машины, и увидим, что это нам принесёт», — приводит слова Вольфа Motorsport Italia.
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