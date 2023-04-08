Вольф: в 2014 году у нас не было места Ферстаппену, я посоветовал ему идти в «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что в 2014 году у него была возможность подписать в команду нидерландского гонщика Макса Ферстаппена, и объяснил, почему этого не произошло.
«В 2014 году у меня не было места, которое я мог бы предложить Максу Ферстаппену. У Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга на тот момент были долгосрочные контракты. Конечно, Макс был интересным молодым гонщиком, но тогда мы могли ему предложить разве что место в GP2, уже потом, возможно, контракт. Но Хельмут Марко мог предложить ему место в Формуле-1, и я посоветовал Максу пойти этим путём. А это означало, что он покидает орбиту «Мерседеса», — приводит слова Вольфа Motorsport Italia.
Макс Ферстаппен позднее, в 2015 году, начал карьеру в Формуле-1 в составе «Торо Россо».
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