«Феррари» проверила машину Леклера после жалоб Шарля на её поведение и не нашла проблем

Команда Формулы-1 «Феррари» на своей базе в Маранелло провела технический осмотр автомобиля пилота команды Шарля Леклера и не обнаружила каких-либо существенных поломок или неисправностей. Об этом информирует Formu1a.uno.

Напомним, на Гран-при Испании на болиде Леклера поменяли коробку передач с целью убедиться, что ничего неисправного нет. Сам Шарль после квалификации заявлял, что поведение машины было очень далёким от того, что он ожидал. Кроме того, он указывал на необходимость её проверки.

Напомним, по итогам Гран-при Испании Леклер показал 11-й результат. Его товарищ по команде Карлос Сайнс был пятым. Победителем этапа в Барселоне стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на 24,090 сек.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы: