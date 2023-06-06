Удивительно: серьёзные обновления не только не помогли, но и, по ощущениям, запутали пилотов и инженеров ещё сильнее.

Что опять не так с «Феррари» в Формуле-1? Вот 4 проблемы легендарной команды

Болельщики «Феррари» с большим нетерпением ждали Гран-при Испании, на котором «Скудерия» обещала представить важные обновления машины. Никто не обещал, что итальянцы резко перевернут ход сезона и догонят «Ред Булл», но некий перелом после неудачного старта мог наступить. На деле же итальянцы смотрелись даже хуже, чем обычно. В чём же дело? Что тормозит команду?

(Не)рабочее окно

С самого начала нынешнего чемпионата стало понятно, что теоретически болид «Феррари» может быть быстрым, но есть проблема: для этого нужно попасть в так называемое рабочее окно, внутри которого шины и сам болид работают должным образом. Чем шире это окно, тем легче пилотам и инженерам. А вот у «Феррари» окно узкое, что приводит к непредсказуемым результатам.

В этом плане этап в Барселоне получился максимально показательным. На первом отрезке гонки Шарль Леклер надел шины «хард», на которых, по идее, должен был проехать дольше соперников и получить преимущество на оставшуюся часть гонки. Но вот проблема: шины просто не «включились», не работали.

Может, «Феррари» не подошёл этот состав? Но он же отлично себя проявил на машине Леклера в финальной трети гонки. Можно сказать, неплохой финиш даже расстроил инженеров, поскольку окончательно их запутал.

«Мы гораздо больше соперников боремся с отсутствием стабильности на протяжении всей гонки, — констатирует босс «Феррари» Фредерик Вассёр. — Даже с Шарлем Леклером, от одного отрезка к другому, потому что первый отрезок на «харде» был трудным, второй прошёл лучше, а на среднем отрезке гонки с Карлосом мы потеряли 15 секунд».

Единственная хорошая новость для «Скудерии» — в своих гоночных страданиях в Барселоне они были не одиноки. Загадочное западение темпа произошло у традиционно стабильного и берегущего резину «Астона», «Макларен» провалился, а «Хаас», смахивающий на прошлогоднюю «Феррари», невероятно «жрал» шины.

Карлос Сайнс иногда просто не понимает, что не так с болидом «Феррари» Фото: David Ramos/Getty Images

Новинок словно и не было

Глобальные обновления, включавшие в себя новые боковые понтоны с гибридом прежнего подхода и чемпионских идей «Ред Булл», были направлены как раз на повышение стабильности машины. Речь шла не просто о росте скорости, а о комплексном прогрессе: расширении того самого рабочего окна, улучшении работы с шинами в гонке.

Именно поэтому результаты Гран-при Испании так неутешительны: «Феррари» не только много уступила «Ред Булл» и даже «Мерседесу», но и не стала ближе к решению концептуальных проблем с болидом.

«В целом на всех составах шин и при разном уровне топлива рабочее окно шин на «Каталунье» оставалось очень узким. В итоге на этой трассе обновлённая «Феррари» выглядела точно так же, как старая версия», — печально констатируют аналитики с портала Formu1aUno.

Вассёр, правда, попытался найти позитив во втором результате Карлоса Сайнса в квалификации. Такое ощущение, словно мы все забыли, что и старая версия машины неплохо смотрелась по субботам и даже позволяла Шарлю Леклеру брать поулы — точно ли сейчас стоит радоваться вторым местам при условии провала Переса и огромного отставания от Ферстаппена?

«Очевидно, что проблема с шинами всё ещё существует, мы слишком непоследовательны от круга к кругу. Положительный аспект в том, что чистая скорость машины и её потенциал неплохи, потому что нам удаётся стабильно занимать высокие места», — вопреки всему бодрится Вассёр.

Обновления «Феррари», включая новые боковые понтоны, пока ничего не дали Фото: Adam Pretty/Getty Images

Загадочные провалы

К традиционным воскресным проблемам «Феррари» внезапно добавились субботние. В квалификации на «Каталунье» Шарль Леклер так и не понял, что не так с его машиной. Показав провальный 19-й результат, монегаск только и мог развести руками, что задняя часть машины вела себя максимально странно.

И самое ужасное, что инженерам быстро не удалось понять, в чём проблема: в настройках, в поломке… К гонке просто заменили на болиде Леклера всё, что можно, и в итоге услышали новую жалобу: плохо себя вела уже передняя часть машины!

«Я не понимаю, что мы делаем не так, но мы точно что-то делаем неправильно, — размышлял Леклер. — Мы должны понять и проработать проблемные места. Вчера я не мог управлять машиной, задние колёса вели себя странно. Мы проанализируем всё это на базе. Сегодня была проблема в передней части, хотя в целом ощущения от управления болидом были лучше, чем в квалификации. Первый отрезок гонки сегодня был очень плохим, но думаю, что это больше связано с шинами».

Непонимание причин проблем угнетает: пока инженеры не докопаются до сути, они не могут работать над развитием болида. Причём речь идёт как о нынешней машине, так и об автомобиле 2024 года. А так отставание не отыграешь.

«Да если б мы знали, из-за чего такая нестабильность машины, то уже исправили бы это, — резонно говорит Вассёр. — Над этим работает так много людей, но это нелегко, к тому же проблемы каждый раз не совсем одинаковые».

К работе команды на трассе тоже вопросы

Когда автомобиль работает так себе, надо хотя бы извлекать из него максимум, однако и с этим есть проблемы. Да, пожалуй, в Испании командный мостик не позволил себе каких-либо совсем смешных решений, но всё же обратил на себя внимание.

Вы, возможно, слушали диалог Леклера с гоночным инженером или читали его расшифровку. Напомню, инженер анонсировал переход на второй остановке на шины «хард», Леклер заволновался и потребовал «софт». Инженер «принял» эту информацию с такой интонацией, словно в «Феррари» согласились со своим пилотом, однако в итоге монегаску всё равно нацепили жёсткие шины.

И да, по факту «хард» в концовке работал неплохо, но это не отменяет факта странной, провальной коммуникации с пилотом. И это спустя всего неделю после штрафа за блокировку Норриса в квалификации…

Любопытно и странное объяснение отказа от «софта» со стороны Вассёра — мол, в команде не были уверены, что мягких шин хватит на 25 кругов до финиша. Угадаете, сколько проехал Шарль на таком же «софте» перед пит-стопом? Правильно, те же 25 кругов и на более тяжёлой машине.

Стоит ли тут что-то ещё комментировать? Пожалуй, нет. Просто пожелаем «Феррари» прийти в себя хотя бы к следующему сезону. А то после Испании оптимизма стало гораздо меньше.