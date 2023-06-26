«Я всегда возвращаюсь». 38-летний Льюис Хэмилтон показал актуальную физическую форму

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим фото. Снимок был сделан в тренажёрном зале. В настоящий момент Хэмилтону 38 лет.
«Иногда у меня что-то не получается, но я всегда возвращаюсь», — написал Льюис.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год. Британец занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 240 очков. В нынешнем сезоне Льюис сейчас занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 102 очка. Уверенно лидирует Макс Ферстаппен, на счету которого 195 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (117 очков).
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
- 26 июня 2023
-
11:12
-
10:14
-
10:03
-
09:54
-
09:30
-
00:47
- 25 июня 2023
-
22:49
-
22:12
-
21:49
-
21:05
-
19:57
-
19:06
-
19:00
-
18:23
-
17:44
-
15:49
-
15:27
-
15:07
-
13:22
-
11:51
-
10:59
-
10:46
-
10:33
-
04:57
-
00:32
- 24 июня 2023
-
23:27
-
22:37
-
21:44
-
21:15
-
20:54
-
20:22
-
19:51
-
19:25
-
19:06
-
18:41