«Я всегда возвращаюсь». 38-летний Льюис Хэмилтон показал актуальную физическую форму

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим фото. Снимок был сделан в тренажёрном зале. В настоящий момент Хэмилтону 38 лет.

«Иногда у меня что-то не получается, но я всегда возвращаюсь», — написал Льюис.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год. Британец занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 240 очков. В нынешнем сезоне Льюис сейчас занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 102 очка. Уверенно лидирует Макс Ферстаппен, на счету которого 195 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (117 очков).

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: