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Хаккинен рассказал о сходстве Ферстаппена и Шумахера

Хаккинен рассказал о сходстве Ферстаппена и Шумахера
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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен рассказал, в чём похожи пилоты Формулы-1 Михаэль Шумахер и Макс Ферстаппен.

«Михаэль был невероятным, сумасшедшим гонщиком. Его преданность спорту, автогонки были его стилем жизни. Это была не просто работа. Это не было хобби. Это был его стиль жизни, и это то, что я вижу в Максе — он точно такой же. Когда он не за рулём гоночного автомобиля, то управляет симулятором и занимается саморазвитием.

Дело не в том, чтобы исследовать новую траекторию или научиться позже тормозить. Суть в том, чтобы развиваться как можно больше, учиться дисциплине. Единственный способ сделать это — практиковаться, практиковаться и быть голодным до побед», — приводит слова Хаккинена Racingnews365.

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