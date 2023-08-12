Хаккинен: я не фанат гоночных автомобилей

Двукратный чемпион мира в составе «Макларен-Мерседес» Мика Хаккинен рассказал об отношении к гонкам своих детей, занимающимися картингом, и поведал о своём отношении к гоночным автомобилям.

«Детям нравится картинг, потому что они замечают, как постоянно развиваются. Они учатся понимать, что требуется для улучшения своих результатов. Это происходит не из-за требования их отца, а потому что их окружают люди, которые помогают им развиваться. Когда Элла и Даниэль [дети Хаккинена] выступают хорошо, я их хвалю. Когда у них что-то не получается, я думаю, что они могут учиться больше.

Несмотря на то что я гонщик, я никогда не был в восторге от гоночных автомобилей. Конечно, я мог бы делать что-то для картинга, но чтобы давать хорошую информацию, мне нужно постоянно работать. У меня нет на это времени. Лучше доверить эту работу профессионалам, которые знают, как правильно её выполнять. Я предоставляю детям спокойное общение с механиками и не пугаю их тем, что регулирую что-то по соседству», — приводит слова Хаккинена GPFans.

Финский пилот завершил свою гоночную карьеру в 2001 году. Основную часть карьеры он провёл за рулём «Макларен-Мерседес».