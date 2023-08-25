Оскар Пиастри рассказал о своей аварии во время второй тренировки Гран-при Нидерландов

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал свою аварию во время второй свободной практики Гран-при Нидерландов. Гонщик не справился с управлением в одном из поворотов, вылетел с трассы и врезался в ограждения.

«Жаль так заканчивать день, я просто пытался войти в третий поворот на слишком большой скорости и потерял контроль над машиной. Обидно, что из-за поломок команде теперь предстоит долгая ночь, но их тяжёлая работа оценена по достоинству. В остальном, я думаю, темп сегодня был неплохим. Я чувствовал себя довольно хорошо за рулём болида, так что завтра постараемся прийти в норму и провести день позитивно», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».

Напомним, следом за Пиастри в том же самом месте разбил болид и гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо, который в результате аварии сломал запястье и пропустит Гран-при Нидерландов. Его заменит резервный пилот команды Лиам Лоусон.