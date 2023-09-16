Карлос Сайнс: не верю, что у «Ред Булл» проблемы в Сингапуре, они будут бороться за поул

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных тренировок, отметив, что не считает, что у команды «Ред Булл» есть проблемы на трассе Гран-при Сингапура.
«Нет, я не верю, что у «Ред Булл» проблемы. Когда вы посмотрите на их темп на длинной дистанции, они уже выглядят как самая сильная машина, поэтому я думаю, что, как только они разберутся со скоростью на одном круге, они будут бороться за поул. Надеюсь, мы сможем принять участие в этой борьбе, но похоже, что «Астон Мартин», «Макларен» и «Мерседес» также будут бороться.
Завтра нас ждёт захватывающий день, и, надеюсь, мы сможем извлечь из него максимум пользы.
В Сингапуре нужно быть готовым ко всему. Раньше мы видели очень странные колебания производительности на этой трассе, и пока похоже, что она хорошо подходит нашей машине — всё идёт хорошо, учитывая то, как мы выглядели в тренировках.
Так что пока у нас всё хорошо, но я верю, что трасса сильно изменится к квалификации — сцепление усилится, и всё зависит от того, кто найдёт идеальные настройки. Мы протестировали несколько вещей на трассе. Мы хотели попробовать одну настройку на трассе такого типа, и похоже, она сработала и мы движемся в правильном направлении, так что давайте посмотрим, сможем ли мы проехать ещё один хороший круг в квалификации и оказаться в первом ряду», — приводит слова Сайнса RacingNews365.
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