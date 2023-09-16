Лэнс Стролл назвал трафик, грязный воздух и взвешивание болида причинами своей аварии

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал своё неудачное выступление в квалификации Гран-при Сингапура, в третьем сегменте которой он разбил свой болид и досрочно завершил квалификацию на последнем месте.

«На последнем круге мы не особо улучшались, потому что прогревочный круг был действительно плохим. У меня было много трафика, остальные пилоты пытались доехать до самой линии.

До начала прогревочного круга нас остановили для того, чтобы взвесить машину, поэтому я оказался в конце очереди и мне пришлось обгонять кучу машин, чтобы успеть на круг до завершения сессии.

Я начал свой круг на две секунды за одним из «Альпин», что не очень хорошо с точки зрения аэродинамики. Я не особо улучшал время на круге, поэтому вложил все усилия в последний поворот, чтобы пройти во второй сегмент квалификации, но это на самом деле было невозможно. Машина в двух секундах впереди — очень плохо для аэродинамики, вы теряете тонны прижимной силы, особенно из-за барьеров на трассе.

После аварии я проверил, всё ли в порядке с моим телом. Это было основной задачей. Как только я понял, что всё нормально, просто почувствовал себя дерьмово, потому что у нас была тяжёлая квалификация, да и в целом достаточно долго дела идут тяжело.

Квалификационные круги не складываются в нашу пользу и всё идёт не так: прогревочные круги, трафик, плохая подготовка резины. Когда эти вещи накапливаются, возникает негативная атмосфера. Результатом стала авария», — приводит слова Стролла после квалификации Autosport.

Напарник Стролла по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо смог завершить квалификацию на седьмом месте. В Кубке конструкторов «Астон Мартин» занимает четвёртое место.