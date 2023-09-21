Норрис отреагировал на долгосрочный контракт напарника по «Макларену» Пиастри

Пилот «Макларена» Ландо Норрис отреагировал на подписание долгосрочного контракта напарником по команде австралийцем Оскаром Пиастри.
«Во-первых, я поздравляю его. Я считаю, что любой контракт, который позволяет тебе дольше оставаться в Формуле 1, — это великая вещь.
Он выступил, он сделал все, что от него требовалось, и, вероятно, я думаю, превзошёл ожидания большинства людей из-за того, чего ему удалось достичь уже в этом сезоне.
Он сильно давил на меня, и это не очень приятно. Это не то, чего я хочу. Но он проделал действительно хорошую работу. Так что поздравляю его ещё на несколько лет.
У нас была веселая первая половина сезона, и это большой прогресс, и я думаю, что для него быть частью этого прогресса и, надеюсь, продолжать в том же духе в следующем, в 2025 и 2026 году», – приводит слова Норриса PlanetF1.
Напомним, новое соглашение Пиастри рассчитано до 2026 года. После объявления о продлении контракта Норриса в феврале 2022 года состав команды «Макларен», состоящий из Норриса и Пиастри, сохранится по крайней мере до конца 2025 года.
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