Норрис отреагировал на долгосрочный контракт напарника по «Макларену» Пиастри

Пилот «Макларена» Ландо Норрис отреагировал на подписание долгосрочного контракта напарником по команде австралийцем Оскаром Пиастри.

«Во-первых, я поздравляю его. Я считаю, что любой контракт, который позволяет тебе дольше оставаться в Формуле 1, — это великая вещь.

Он выступил, он сделал все, что от него требовалось, и, вероятно, я думаю, превзошёл ожидания большинства людей из-за того, чего ему удалось достичь уже в этом сезоне.

Он сильно давил на меня, и это не очень приятно. Это не то, чего я хочу. Но он проделал действительно хорошую работу. Так что поздравляю его ещё на несколько лет.

У нас была веселая первая половина сезона, и это большой прогресс, и я думаю, что для него быть частью этого прогресса и, надеюсь, продолжать в том же духе в следующем, в 2025 и 2026 году», – приводит слова Норриса PlanetF1.

Напомним, новое соглашение Пиастри рассчитано до 2026 года. После объявления о продлении контракта Норриса в феврале 2022 года состав команды «Макларен», состоящий из Норриса и Пиастри, сохранится по крайней мере до конца 2025 года.