Пиастри шутливо прокомментировал объявление о контракте с «Маклареном»

Пилот Оскар Пиастри в шутливой форме отреагировал на новость о новом контракте с «Маклареном», сделав отсылку к ситуации с «Альпин», когда французская команда объявила о соглашении с гонщиком, однако позже австралиец это опроверг.

«Объявление контракта без стресса, как всегда», — написал Пиастри в социальных сетях.

Напомним, новое соглашение рассчитано до 2026 года.

После объявления о продлении контракта Ландо Норриса в феврале 2022 года состав команды «Макларен», состоящий из Норриса и Пиастри, сохранится по крайней мере до конца 2025 года.

В 15 прошедших этапах сезона дебютант шесть раз финишировал в топ-10 и занимает 11-е место общего зачёта.