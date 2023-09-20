Пиастри шутливо прокомментировал объявление о контракте с «Маклареном»
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Пилот Оскар Пиастри в шутливой форме отреагировал на новость о новом контракте с «Маклареном», сделав отсылку к ситуации с «Альпин», когда французская команда объявила о соглашении с гонщиком, однако позже австралиец это опроверг.
«Объявление контракта без стресса, как всегда», — написал Пиастри в социальных сетях.
Напомним, новое соглашение рассчитано до 2026 года.
После объявления о продлении контракта Ландо Норриса в феврале 2022 года состав команды «Макларен», состоящий из Норриса и Пиастри, сохранится по крайней мере до конца 2025 года.
В 15 прошедших этапах сезона дебютант шесть раз финишировал в топ-10 и занимает 11-е место общего зачёта.
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