Оскар Пиастри: впереди всего одна машина — попробую её обогнать!

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второе место по итогам квалификации Гран-при Японии.

«Первый круг получился неплохим, я им доволен. Разве что в шикане мог проехать чуть лучше. А на втором я хорошо проехал первый сектор, но второй и третий — уже не так здорово. Но второе и третье места для команды — это здорово.

Обновлённая машина быстра. Мы думали, что можем получить тут достойный шанс, и я счастлив добиться такого результата. Давно я не стартовал с первого ряда. Думаю, будет классно. Впереди всего одна машина, которую надо попробовать обогнать, так что я попробую сделать так, чтобы это произошло», — сказал Пиастри в интервью после завершения квалификации.

Напомним, Гран-при Японии проходит с 22 по 24 сентября.