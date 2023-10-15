Экс-глава команды Ф-1: «Андретти» точно не будет последней в серии

Бывший руководитель «Минарди» Пол Стоддарт высказался о перспективах американской команды «Андретти» в случае попадания на стартовую решётку.

«Я на личном опыте знаю, что выжить крайне сложно. И я могу понять, почему команды не хотят, чтобы это произошло, но «Андретти» — первоклассная организация.

Будет тяжело попасть в Формулу-1, все команды сейчас прибыльны и поэтому изо всех сил сопротивляются приходу других команд. Но для спорта будет здорово, если появятся GM и «Андретти», потому что они точно не будут внизу», — приводит слова Стоддарта Racingnews365.

Напомним, ранее заявка «Андретти» на вступление в Формулу-1 получила одобрение со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА). Теперь окончательное решение о вступлении команды в Формулу-1 предстоит принять руководству гоночной серии. Сообщалось, что у организации Формулы-1 нет оснований отказать американской команде в участии.