Стролл рассказал о проблеме, из-за которой он не участвовал в половине второй практики

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал о технической проблеме, связанной с соединением колеса с болидом, вследствие которой он пропустил большую часть второй свободной практики Гран-при Мексики.

«Было приятно вернуться на трассу в Мехико, это приятная трасса для езды. Сегодня здесь был скользкий асфальт и сцепление с ним было слабым, но думаю, что у нас было хорошее начало с настройкой болида. Мы проделали несколько отличных кругов по ходу первой свободной практики и выполнили нашу программу пробега, включая практику с высоким и низким уровнем топлива.

К сожалению, вторая тренировка была прервана из-за проблем со снятием левого переднего колеса, и мы потеряли немного времени на решение этой проблемы. Как всегда, мы будем работать с данными, чтобы попытаться привести болид в лучшие кондиции перед третьей свободной практикой и квалификацией», — приводит слова Стролла Racingnews365.

Квалификация Гран-при Мексики начнётся в 00:00 мск в ночь на 29 октября. «Чемпионат» проведёт текстовую прямую трансляцию.