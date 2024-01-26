Источник: в скором времени «Феррари» объявит о новом контракте с Сайнсом

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс в ближайшее время заключит новый контракт с командой. Об этом информирует La Repubblica. По сведениям источника, соглашение будет пролонгировано минимум на два года.

В настоящий момент Карлосу 29 лет.

Напомним, ранее «Скудерия» заключила новый контракт с монегаском Шарлем Леклером. Гоночный коллектив не разглашал его детали, но, если верить изданию Corriere della Sera, стороны заключили контракт сроком на четыре года – с 2025-го по 2028-й включительно. Также отмечалось, что по его условиям зарплата Шарля будет увеличиваться, что позволит ему рассчитывать на показатели уровня гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена или пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.