«Это превзошло все ожидания». Пиастри — о прогрессе «Макларена» в минувшем сезоне

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о прогрессе команды в результате трёхэтапного пакета крупных обновлений болида по ходу прошлого сезона.

«Я абсолютно уверен в Андреа Стелле, в Заке Брауне, которые ответственны за разные стороны ведения бизнеса. То, насколько быстро нам удалось перевернуть ситуацию по ходу прошлого сезона, превзошло все ожидания.

Лично на меня произвело сильное впечатление то, что на самих Гран-при у нас была очень сильная гоночная команда. А затем, когда нам стало необходимо внести изменения, мы это сделали – и всё получилось.

Обновления болида смогли дать нам то, на что мы рассчитывали, а в некоторых моментах даже превзошли наши ожидания. Я уж точно не ожидал, что так рано окажусь в таком положении, выступая за «Макларен»…

Да, цифры были такими, как мы и ожидали. Но мы не предполагали, что обновления так сильно поднимут нас в расстановке сил. Главное, что в самом начале нас не покидала главная мысль. Да, мы оказались медленными и находились в конце пелотона. Но мы понимали, что на самом деле нам нужно сделать не так уж много, чтобы вернуться в группу лидеров», – сказал Пиастри в интервью Autosport.