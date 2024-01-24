Менеджер Пиастри: перерыв в 15 месяцев не может пойти на пользу, но Оскар справился

Менеджер пилота «Макларена» Оскара Пиастри, бывший гонщик Формулы-1 австралиец Марк Уэббер высоко оценил дебютный сезон своего подопечного в «Королевских гонках», отметив, что перед этим Пиастри не имел гоночной практики на протяжении 15 месяцев.

«В целом я очень счастлив и горжусь тем, как Оскар провёл свой дебютный сезон. Даже в самых смелых мечтах мы, наверное, не могли предположить, что он так здорово выступит в чемпионате. Но, получив необходимый опыт от общения с лучшими в мире гонщиками, он понял, что впереди ещё много работы.

Ни один гонщик не стал бы сильнее после перерыва в 15 месяцев. Да, он несколько раз принял участие в тестах, но реального выступления в гонках это никак не заменит. Поэтому на протяжении первых шести месяцев он ощутимо отставал от конкурентов. При этом вряд ли Оскар вообще стал бы использовать это в качестве оправдания, поскольку он никогда не ищет оправданий.

Перерыв в 15 месяцев не может пойти тебе на пользу, если ты столько времени не выходил на старт, не проводил пит-стопы и так далее. Так что изначальное отставание немного шокировало Оскара, но он совершенно спокойно отнёсся к этому. Ведь у команды тоже были проблемы на старте сезона. При этом третья гонка сезона была для Оскара домашней. Это могло повлиять на него, но он отлично справился с давлением», — приводит слова Уэббера Motorsport.