В понедельник Росси проведёт тесты в Брно
Валентино Росси сегодня проведёт в Брно новые тесты за рулём мотоцикла Yamaha YZF-R1, чтобы оценить свои физические кондиции, сообщает Autosport. Тесты помогут Росси понять, готов ли он вернуться в MotoGP уже на Гран-при Германии в ближайшие выходные.
Напомним, что месяц назад Росси заработал перелом ноги во время Гран-при Италии, однако восстановление итальянца идёт более высокими темпами, чем ранее предполагалось.
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