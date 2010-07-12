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В понедельник Росси проведёт тесты в Брно

В понедельник Росси проведёт тесты в Брно
Авто / Мотогонки 0

Валентино Росси сегодня проведёт в Брно новые тесты за рулём мотоцикла Yamaha YZF-R1, чтобы оценить свои физические кондиции, сообщает Autosport. Тесты помогут Росси понять, готов ли он вернуться в MotoGP уже на Гран-при Германии в ближайшие выходные.

Напомним, что месяц назад Росси заработал перелом ноги во время Гран-при Италии, однако восстановление итальянца идёт более высокими темпами, чем ранее предполагалось.

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