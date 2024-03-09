Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс опубликовал заявление после госпитализации.

«Сегодня прошла спокойная операция и чувствую себя намного лучше! Спасибо за все ваши добрые сообщения и всем, кто присматривал за мной в эти дни здесь, в Саудовской Аравии, особенно в госпитале вооружённых сил имени короля Фахда», — написал Сайнс в соцсетях.

Напомним, перед началом второго этапа сезона-2024 Гран-при Саудовской Аравии Карлос Сайнс почувствовал себя плохо, но всё же принял участие в первых двух практиках в Джидде. Однако после этого выяснилось, что у гонщика обострение аппендицита, и его отправили в больницу.

Ранее пресс-служба «Скудерии» сообщила, что, начиная с третьей свободной практики и до конца этого гоночного уикенда, Сайнса заменит резервный пилот команды Оливер Берман.