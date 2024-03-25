Марко ответил, претендует ли Цунода на место в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о карьерных перспективах гонщика «РБ» Юки Цуноды после успешного выступления японца на Гран-при Австралии. Напомним, Цунода занял седьмое место.
«Как мы говорим, одна ласточка не делает лето. Итак, ему нужно прибавлять ещё сильнее, чтобы его можно было рассматривать», — приводит слова Марко издание Autosport.
Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 58 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,366.
3. Ландо Норрис («Макларен») +5,904.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +35,770.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +56,309.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.33,222.
7. Юки Цунода («РБ») +1.35,601.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.40,992.
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.44,553.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.