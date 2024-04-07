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Стартовая решётка Гран-при Японии Формулы-1

Стартовая решётка Гран-при Японии Формулы-1
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Обнародована окончательная стартовая решётка гонки Гран-при Японии Формулы-1 на трассе «Сузука».

Формула-1. Гран-при Японии. Стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Серхио Перес («Ред Булл»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
6. Оскар Пиастри («Макларен»)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
8. Шарль Леклер («Феррари»)
9. Джордж Расселл («Мерседес»)
10. Юки Цунода («РБ»)
11. Даниэль Риккардо («РБ»)
12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
13. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)
14. Александер Албон («Уильямс»)
15. Эстебан Окон («Альпин»)
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
17. Пьер Гасли («Альпин»)
18. Кевин Магнуссен («Хаас»)
19. Логан Сарджент («Уильямс»)
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)

Старт гонки запланирован на 8:00 по московскому времени.

Формула-1 2024. Этап 4, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
07 апреля 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Остановлено
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